В Узбекистане принят стандарт по преподаванию иностранных языков

ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Правительство Узбекистана утвердило Государственный образовательный стандарт по иностранным языкам системы непрерывного образования (ПКМ №124 от 8 мая 2013 года).

Документ принят во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков" (№ПП-1875 от 10 декабря 2012 года).

Постановлением, в частности, утвержден Государственный образовательный стандарт системы непрерывного образования "Требования к уровню подготовленности выпускников всех ступеней образования по иностранным языкам". Он будет внедряться в практику поэтапно, начиная с 2013-2014 учебного года.

Государственный образовательный стандарт по иностранным языкам для всех ступеней образования определяет цель и задачи изучения учебного предмета, содержание обучения иностранным языкам, а также требования к обязательному уровню подготовленности выпускников учебных заведений на всех ступенях образования.

В стандарте приведены содержание обучения и требования к уровню подготовки выпускников общеобразовательных школ, колледжей и лицеев, а также вузов по семи уровням – начиная от базового начального до профессионального начального уровня владения иностранным языком.

На основании данного стандарта будут разработаны контрольно-измерительные параметры для государственной аттестации, учебные программы по иностранным языкам (английский, французский, немецкий и другие языки) с учетом специфики учебного заведения, утверждаемые соответствующими приказами министерств.

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