В Фергане прошла видеоконференция для медицинских работников

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 мая в зале совещаний Ферганского областного совета профессиональных объединений прошла видеоконференция на тему повышения продуктивности сотрудничества среди организаций, занимающихся здоровьем населения.

На мероприятие были приглашены заместители городских и районных хокимов, руководители отделений здравоохранения, председатели махаллинских сходов граждан, председатели медицинских профессиональных объединений, заведующие семейными поликлиниками и другие представители государственных и общественных организаций.

На видеосвязь вышла председатель Комитета женщин Республики Узбекистан Э.Э.Баситханова. Она подготовила доклад на тему "Повышение уровня медицинской грамотности в семьях, сотрудничество медицинских учреждений с гражданами и общественными организациями в целях укрепления здоровья нации".

Затем перед собравшимися выступила заместитель хокима Ферганской области, председатель областного комитета женщин Мавлюдахон Ходжаева. В своей речи она подчеркнула роль семьи и брачных отношений в сохранении здоровья, необходимость оказания информационной помощи молодым супругам со стороны семейных поликлиник и махаллинских сходов.

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