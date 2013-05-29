В Бухару привезли монитор для Универсиады

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Китайские специалисты приступили к монтажу нового табло на стадионе "Бухоро" - главной спортивной арене предстоящей Универсиады-2013.

Монитор, размерами 12 на 5 метров и стоимостью 255 тысяч долларов, произведен в Германии. Его доставили самолетом в Навои и только потом, при поддержке Федерации футбола Узбекистана, привезли в Бухару.

По окончании монтажа подобных дисплеев в стране будет уже три. Два других установлены на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте.

Одновременно с этим идет установка еще одного монитора – широкоформатного экрана размерами 60 на 9 метров. На нем во время церемоний открытия и закрытия Универсиады будут транслироваться спортивные видеосюжеты.

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