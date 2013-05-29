Правящий бургомистр Берлина посетил Узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Три дня гостил в Узбекистане правящий бургомистр столицы Германии Берлина Клаус Воверайт. Высокопоставленный чиновник приехал в страну по приглашению хокима Ташкента Рахмонбека Усманова.

В ходе визита, продолжавшегося с 27 по 29 мая, руководитель столицы Германии посетил Ташкент и Самарканд, сообщает отдел культуры и прессы Посольства Федеративной Республики Германия в Ташкенте. Поводом его визита является 20-летие установления побратимских отношений между Берлином и Ташкентом.

Господин Клаус Воверайт встретился, в частности, с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Улугбеком Розукуловым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. Основными темами переговоров были проекты сотрудничества между Берлином и Ташкентом, перспективы двухсторонних отношений и совместные глобальные задачи.

Напомним, что 30 апреля 1993 года между Берлином и Ташкентом было подписано совместное заявление об установлении двустороннего сотрудничества, которое было расширено путем заключения рамочного соглашения от 6 ноября 1996 года.

В начале сотрудничества Берлин оказывал Ташкенту содействие в обучении специалистов по развитию города, строительству и транспорту, а также в техническом оснащении, например, пожарных автомобилей. Последняя встреча на уровне глав администраций городов состоялась в Берлине в 2009 году.

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