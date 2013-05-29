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В Намангане обсуждены приоритетные задачи партии "Миллий тикланиш" в формировании представительных органов власти
29.05.2013 22:17

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 мая Исполком Центрального совета Демократической партии Узбекистана “Миллий тикланиш” ("Национальное возрождение") совместно с фракцией партии в Законодательной палате Олий Мажлиса провели в Намангане учебный семинар для кадрового резерва партии – кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и в депутаты местных Кенгашей народных депутатов.

Тема семинара была обозначена как "Приоритетные задачи Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" в формировании представительных органов государственной власти".

В семинаре участвовали с докладами вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, заместитель председателя Исполкома Центрального совета партии Улугбек Мухаммадиев, депутаты Законодательной палата, члены фракции этой партии Акмал Рахманов и Шухрат Дехканов, депутаты от партии в областном, городском и районных Советах народных депутатов от партии "Миллий тикланиш", кандидаты на выдвижение в депутаты от этой партии.

На семинаре было отмечено, что в стране за годы независимого развития в процессе демократизации и модернизации государственного управления особое внимание уделяется месту и роли политических партий. Особо следует отмечать выдвинутую Президентом Республики Узбекистан Концепцию дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, реализация которой будет способствовать поднятию на новый уровень всех сфер общества.

Как отмечалось на семинаре, достойное участие в проедстоящих в 2014 году выборах в представительные органы государственной власти имеет важное значение для ДП "Миллий тикланиш" наряду с другими политическими партиями. Поэтому последующая деятельность партийных организаций всех уровней должна быть направлена на завоевание доверия электората и избирателей в предстоящих выборах. Достижению этих целей и был посвящен семинар.

На семинаре участникам мероприятия – членам депутатских групп партии и кандидатам в кадровом резерве партии была представлена подробная информация на такие темы, как "Приоритетные задачи ДП "Миллий тикланиш" в реализации задач по дальнейшему углублению демократических реформ и формированию гражданского общества в Узбекистане", "Правовые основы избирательной системы Республики Узбекистан", "Идея национального возрождения: программные цели ДП "Миллий тикланиш", "Использование политтехнологий в предвыборной агитации и пропаганде" и "Вопросы формирования имиджа кандидатов в депутаты от ДП "Миллий тикланиш".

В частности, на местах ощутимо усилена контрольно-аналитическая деятельность депутатских групп партии. Расширен охват вопросов, интересующих электорат партии, которые вносятся на повестку дня сессий местных Советов, на системной основе проводятся слушания отчетов органов исполнительной власти. Это подтверждается и тем, что около 1000 депутатов от ДП "Миллий тикланиш", осуществляющих деятельность в местных Кенгашах народных депутатов, за прошедший год на заседаниях депутатских групп партии изучили более 300 вопросов, в государственные органы направлено около 1000 депутатских запросов.

Также участники семинара были ознакомлены с правовыми основами избирательной системы страны. Были разъяснены суть и значение ряда законов, в частности, "О политических партиях", "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан", "О выборах в областные, районные и городские Советы народных депутатов", конституционных законов "О выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан", "О выборах в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан", законов "О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан", "О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов" и других нормативно-правовых актов.

Также участники семинара были ознакомлены с Законом Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" и "О выборах в областные, районные и городские Советы народных депутатов" в связи с дальнейшим обеспечением свободы выбора и развитием законодательных актов о выборах", подготовленного группой депутатов от фракции ДП "Миллий тикланиш", подписанного Президентом страны 19 декабря 2012 года и вступившего таким образом в силу.

Данный учебный семинар послужит повышению уровня знаний и раскрытию потенциала кандидатов в депутаты от ДП "Миллий тикланиш" в государственные представительные органы, отмечает информационная служба областного совета ДП "Миллий тикланиш".

УЗИНФОРМ

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