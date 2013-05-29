Наманганские выпускники встретились через 40 лет

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 40 лет спустя встретились выпускники 1973 года школы № 3 Намангана. Мероприятие состоялось вчера и было приурочено к последнему звонку текущего учебного года.

Через четыре десятилетия они переступили порог родной "альма-матер" умудренными большим жизненным опытом, далеко не молодыми людьми. Когда-то они ушли отсюда в большую жизнь 17-летними юнцами, а вернулись седыми, предпенсионного возраста строителями, учителями, медицинскими работниками, экономистами, руководителями трудовых коллективов.

"Всем, чего я достиг в жизни, обязан школе, нашим дорогим наставникам. Они помогли мне определиться в будущей профессии, научили уверенно идти к поставленной цели. Спасибо школе, низкий поклон нашим учителям за это", – говорит известный предприниматель Абдужаббор Мирзалимов,

"Я и моя одноклассница Донохон Сотиволдиева выбрали судьбу своих школьных учителей. И вот стаж работы с подрастающим поколением у каждой из нас уже составляет более 30 лет. Все это время мы старались работать так, чтобы оправдать оказанное ими доверие, с честью продолжать их дело", – делится своими эмоциями Иродахон Ходжаева.

На самом почетном месте за юбилейным столом старейшие педагоги – У. Мамадалиев, Ж. Муминов, Г. Мамажанова, А. Мамадалиев, А. Кориев, Х. Фатхитдинова, И. Мамадалиев.

Со словами благодарности в их адрес от имени выпускников выступили бывшие ученики Т. Бекхожаев, Г. Мирзаханова, Т. Машраббаев.

Вспомнили собравшиеся и не доживших до этого радостного события педагогов Л. А. Макарову, Р. Усманову, А. В. Меркулову, М. Сафаеву, А. Холикова, Б. Юсупжанова и многих других, в честь которых прочитали поминальную молитву.

Долго в этот день за празднично накрытым столом не смолкали смех и веселье – бывшие ученики и наставники вспоминали время сорокалетней давности. Первые вновь на некоторое время превратились в озорных и шумливых учеников, ну а в глазах их почтенного возраста наставников вновь загорелся молодой огонек.

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