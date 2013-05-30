Андижанский УзЛиДеП обсудил стоящие перед ним задачи

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 мая в Андижане прошло очередное собрание областного Совета Либерально-демократической партии Узбекистана, на котором были обсуждены задачи и перспективы развития для партии и общества, которые отметил в своей речи Президент страны в выступлении, посвященном 20-летию Конституции Республики Узбекистан.

Председатель областного Кенгаша Т. Мадумаров в своем докладе также проинформировал депутатов местных Советов о социально-экономических программах, в которых принимает участие Андижанская область. "В связи с этим, наша партия должна принять активное участие в реализации задач, поставленных в этих программах, и особое внимание уделить программе "Года благополучной жизни", - сказал Т. Мадумаров.

В завершение собрания члены партии рассказали о своей работе с избирателями, а также поделились мнением относительно социально-экономических преобразований, которые происходят в области в последние годы.

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