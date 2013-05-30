Пианистка из Германии даст концерты в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 июня в Государственной консерватории Узбекистана пройдет концерт классической музыки в исполнении пианистки из Германии Анны-Марии Марковиной. В программу концерта включены произведения Людвига ван Бетховена, Ференца Листа, Хуго Вольфа, Рихарда Вагнера и Энгельберта Хумпердинка.

Турне пройдет при содействии Посольства Федеративной Республики Германия в Ташкенте. Об этом сообщает отдел культуры и прессы диппредставительства.

Также в преддверии данного концерта Анна-Мария Марковина проведет в течение 3 часов мастер-классы для студентов Государственной консерватории Узбекистана.

По окончании мероприятий в Ташкенте госпожа Марковина выступит с концертами в городах Самарканд (4 июня), Карши (5 июня) и Бухара (7 июня), а также проведет мастер-классы для учащихся колледжей искусств этих городов.

В концертную программу турне включено произведение Вагнера и Хумпердинка для фортепиано в четыре руки. Данное произведение пианистка исполнит совместно с одним одаренным студентом или студенткой музыкального учебного заведения в каждом городе.

Анна-Мария Марковина родилась и выросла в Хорватии, получила образование в городах Берлин, Вена и Веймар. В настоящее время она проживает в городе Кельн. Имеющая свой стиль исполнения пианистка очень рано начала свою музыкальную карьеру под руководством таких известных педагогов, как Виталий Маргулис, Анатол Угорский и Паул Бадур-Шкода. Ее стиль исполнения объединяет техническое совершенство русской школы и интенсивное изучение фортепианной литературы в традициях Венской школы.

Она выступала с концертами в более чем 40 странах, участвовала вместе со многими германскими оркестрами в больших концертах и за рубежом. А.Марковина выступает регулярно с сольными концертами в Берлинской филармонии и Концертном зале, Гамбургском "Лайсцхалле", Боннском Концертном дворце им. Бетховена, Мюнхенском театре Принцрегентен и концертном зале "Геркулес", Штутгартском Дворце песен, Нюрнбергском Мейстерзингерхалле, Бременском концертном зале "Ди-Глоке", Венском музыкальном обществе, Миланской Аудитории, а также в концертных залах Лондона, Амстердама, Люксембурга, Праги, Киото, Осака, Токио и других. Она солировала в таких оркестрах, как Новый японский филармонический оркестр в Токио, Симфонический оркестр Оулу в Финляндии и Филармонический оркестр Румынского радио в Бухаресте.

Она была гостем Фестиваля фортепианной музыки в Руре, Музыкального фестиваля земли Шлезвиг-Гольштейн, Европейского фестиваля в Пассау, Международного фестиваля фортепианной музыки в Йокохама (Япония), Фестиваля звезд фортепиано в Латвии и других. Ее многочисленные выступления с радио- и CD-альбомами свидетельствуют об ее высоком исполнительском уровне.

Анна-Мария Марковина в своей работе делает основной акцент на раскрытие личности композиторов и изучение психологии их произведений. В данное время Анна-Мария Марковина пишет свою первую книгу о психологических, философских и нейро-психологических основах игры на фортепиано.

Совместно с бременским психологом в сфере музыки и культуры профессором д-ром Гельмутом Ройтером в докладах на тему "Психология и музыка" она рассказывает о культурно-психологическом значении фортепианных произведений в духе их времени, и тем самым, открывает публике новый взгляд на понимание и интерпретацию музыкальных произведений.

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