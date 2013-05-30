Праздник книги прошел в Самарканде

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 29 мая состоялся "Праздник книги", который прошел под девизом "Внимание литературе – внимание будущему и духовности".

В мероприятии приняли участие сотрудники предприятий, организаций, занимающихся реализацией и торговлей книг, информационных ресурсных центров области, представители вузов, средних специальных, профессиональных учебных заведений, общеобразовательных школ. Они представили образцы мировой и узбекской литературы, учебники и пособия, организовали выставку и ярмарку электронных книг.

Присутствовавшие на празднике ученые и творческие деятели говорили значении книги в воспитании человека. Молодежь встретилась с любимыми авторами и смогла получить подписанные ими книги.

Наряду с этим, в рамках мероприятия были проведены конкурсы и интеллектуальные игры на темы "Самый лучший читатель", "Семья читателей", "А Вы любите читать книги?" и другие.

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