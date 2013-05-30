Шахриханским лицеистам рассказали о проблеме торговли людьми

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая в лицее №4 Шахриханского района Андижанской области Узбекистана прошло собрание, на котором обсуждалось духовное состояние жертв торговли людьми, а также проблемы воспитания гражданской бдительности среди подростков.

- Проблема торговли людьми чаще всего имеет психологические предпосылки, - рассказывает психолог Мунира Усманова. - Многие попадают в такие ситуации после определенных жизненных неприятностей, так как преступники очень наблюдательны и выбирают "жертву" среди людей, находящихся в депрессивном состоянии. Таким образом, человек должен внимательнее относиться к своим близким и соседям, это позволит предотвратить множество подобных преступлений. В нашем регионе налажена служба доверия, обратившись сюда, каждый житель может получить консультацию психолога и юриста абсолютно бесплатно. Именно информационная недостаточность может сыграть роковую роль.

На собрании выступили психологи, педагоги и представители правоохранительных органов. Каждый подготовил небольшой перечень из 5-6 пунктов практических правил, соблюдать которые не составит труда, но это позволит предотвратить множество преступлений в этой области. Кроме того, каждый участник собрания получил по несколько буклетов, в которых указаны телефоны доверия и прочая необходимая информация.

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