В Андижанском музее действует выставка мастеров изобразительного искусства

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. В галерее изобразительного искусства "Калъа" Андижанского краеведческого музея продолжает действовать выставка, которую к этому дню посетили более 5 тысяч человек со всех городов и районов области.

Здесь можно проследить за творческим развитием таких известных представителей национального искусства как У. Тансикбаев, Ч. Ахмаров, А. Абдуллаев, Л. Абдуллаев, А. Фадеев, А. Мирзаев. В зале народного прикладного искусства зрители наслаждаются работами народных художников Узбекистана Н. Халикова, О. Бакирова, известных мастеров кисти – М. Умара, Н. Холмирзаева, народного мастера А. Абдувахобова. Кроме того, свои работы выставили студенты и учащиеся факультета изобразительного искусства Андижанского государственного университета, колледжа искусств, Турткульской специализированной школы-интерната и школы искусства.

- Здесь я могу отследить все прошлое родного края, - говорит посетитель выставки Гайрат Мамажанов. – Начиная от того времени, когда в городах еще не было фабрик и заводов, заканчивая современным периодом – представленным, в частности, работами юных художников.

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