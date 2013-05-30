Андижанские лицеисты презентовали свой сборник стихов

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая в общежитии 4-го академического лицея при Андижанском государственном университете прошла презентация первого сборника стихов учащихся лицея и альманаха "Эхо молодежи".

В мероприятии принимали участие не только лицеисты, но и ученики местных школ, преподаватели и родители. Свои стихи о любви, Родине и лицейских годах прочитали Зарнигор Абдуллаева, Шерзодбек Мамиров, Сожида Норходжаева, Акбаржон Обиджонов и другие. Ребята наградили своих поэтов и гордость лицея бурными овациями.

- В нашем лицее презентовать свои первые книги и поэтические сборники стало доброй традицией, - сказал руководитель учебно-методического центра лицейского общежития Валижон Турдиев. – Это побуждает в авторах желание писать дальше, соверешенствоваться несмотря ни на какие преграды, потому сейчас они получили признание со стороны сверстников и это уже для них высокая награда.

- Но после успешного выступления здесь нам хочется иметь такой же успех и перед еще большей аудиторией, где будут сидеть именитые поэты, которые по достоинству оценят наши старания, – рассказала о своих планах З. Абдуллаева.

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