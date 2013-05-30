Британский посол выступил перед студентами ННУ

ТАШКЕНТ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 мая в Национальном университете Узбекистана (НУУ) состоятся "круглый стол", организованный Делегацией Европейского Союза в Ташкенте в сотрудничестве с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. В его работе приняли участие более 80 студентов и профессорско-преподавательский состав факультетов иностранных языков, философии, политологии и экономики НУУ.

На "круглом столе" выступил Посол Великобритании Джордж Эдгар с докладом на тему "60 лет Европейской интеграции: успехи, трудности и возможности". Он, в частности, рассказал об истории создания Евросоюза и его развитии со времен создания Европейского объединения угля и стали в начале 1950-х годов по настоящее время. Посол описал прогресс, который государства ЕС достигли в сфере интеграции, включая образование единого рынка, обеспечение свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала, выработку общей европейской внешней политики и недавнее создание Европейской службы внешнеполитической деятельности.

За выступлением Дж.Эдгара последовала дискуссионная сессия, в ходе которой участники задавали британскому послу интересные и сложные вопросы, касающиеся настоящего и будущего Евросоюза, а также перспектив двустороннего сотрудничества ЕС и Узбекистана.

Как сообщает британское посольство, данное мероприятие является частью программы "Дни Европы в Узбекистане", проводимой Делегацией ЕС с целью улучшения знаний студентов Узбекистана о Европейском союзе. В рамках программы послы европейских стран проводят тематические встречи в ведущих вузах столицы.

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