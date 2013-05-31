Постоянный представитель ООН в Узбекистане встретился с заместителем хокима Наманганской области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Постоянный представитель ООН в Республике ознакомился с тем, как реализуется в Наманганской области проект Программы развития ООН по поддержке системы местного самоуправления и внедрению принципа "единого окна".

29 мая Наманган посетил с официальным визитом глава постоянного представительства ООН в Узбекистане Стефан Приснер. Он провел встречу с заместителем хокима области Хамидхоном Жалаловым.

Один из руководителей области подробно рассказал гостю о том, как в регионе реализуется пилотный проект ПРООН по внедрению системы единого окна при открытии субъектов малого бизнеса, о функционировании информационных служб областного и городского хокимиятов.

Господин Приснер в свою очередь подчеркнул, что переход на электронное правительство в данном регионе идет успешно, для полного перехода есть все предпосылки. "Это намного удобнее, если заменить обычную почту на электронную, это поможет властям быстрее и эффективнее помогать людям", – отметил представитель ООН.

Гость с большим интересом просмотрел подготовленные информационными службами областного и городского хокимиятов ролики об их работе, как внедряется система "единого окна".

"Работа по проекту "Единое окно" развивается успешно, она уже приносит пользу населению. Люди часто не знают, в какие учреждения обращаться по поводу тех или и иных проблем, и именно "единое окно" является хорошим мостом между народом и правительством", – сказал господин Приснер.

Он отметил важную роль в экономике малого бизнеса, необходимость развивать частное предпринимательство. "Для этого в стране и регионе есть все условия", – сказал представитель ООН. Также гость положительно оценил программу строительства типовых коттеджей в сельской местности.

Затронул дипломат и вопросы газо- и знергообеспечения. "Есть проблемы в газоснабжении, но они решаются. Также стоит обратить внимание на использование альтернативных источников энергии. В этом видна большая роль хокимията. Всегда буду рад сотрудничеству с властями Узбекистана в сфере поддержки малого бизнеса", – заметил господин Приснер.

В этой связи заместитель хокима области Хамидхон Жалалов рассказал о грандиозном проекте – начинающемся строительстве в Туракургане теплоэлектростанции 900 МВт. Стоимость его – свыше 1 млрд. долларов и после завершения строительства население и промышленность Ферганской долины забудут о трудностях с электроэнергией, отметил один из руководителей области.

В заключение встречи он вручил гостю красочно изданную книгу "Преображающийся Наманган" и традиционный вышитый золотом узбекский халат с тюбетейкой. Гость с удовольствием примерил экзотичную для него одежду.

"Я очень рад впервые побывать в Намангане, втором по величине городе Узбекистана. Я беседовал с заместителем хокима области господином Жалаловым, ознакомился с работой хокимията, информационного центра. Вижу, что люди здесь владеют информацией о политическом устройстве страны", – поделился своими впечатлениями с журналистами по итогам встречи глава постоянного представительства ООН в Узбекистане Стефан Приснер.

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