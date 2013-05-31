Чартакская молодежь знакомится с новинками в законодательстве

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Чартакский районный отдел Департамента по борьбе с налоговой, валютной преступностью и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Узбекистана регулярно проводит мероприятия по пропаганде среди населения издаваемых законодательных актов в трудовых коллективах, учебных заведениях, организациях.

Очередная встреча, состоявшаяся в среду, была организована в профессиональном колледже бытовых услуг села Айкирон этого района Наманганской области.

Перед студентами выступили начальник отдела по борьбе с налоговой и валютной преступностью на транспорте Иноят Шукуров, исполняющий обязанности начальника областного управления департамента Ойбек Аскаров, старший инспектор пресс-службы управления Илхомжон Пайзиев.

Они разъяснили молодежи роль и значение изменений, внесенных в некоторые законодательные акты, реформ, проводимых в налоговой, банковской и предпринимательской сферах, а также отметили меры, осуществляемые государством в целях создания оптимальных условий для развития частного бизнеса.

На встрече также говорилось о мерах по созданию новых рабочих мест, обеспечению занятости выпускников колледжей, а также о значении различных проектов, к примеру, "С дипломом – в бизнес", которые направлены на стимулирование инициатив молодежи по предпринимательству и осуществлению их новых проектов.

Специалисты департамента подробно разъяснили законодательные основы предпринимательской деятельности.

С полезной информацией выступили представители инспекции по регистрации субъектов предпринимательства при районном хокимияте, райэлектросети, районного предприятия водоснабжения, банков.

Молодежь получила ответы от специалистов на интересующие их вопросы.

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