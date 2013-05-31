ННО обучают андижанцев правильно оказывать помощь жертвам торговли людьми

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. В целях борьбы с торговлей людьми активисты областного центра негосударственной некоммерческой организации (ННО) "Мехримиз сизга" совместно с избасканским отделением внутренних дел 29 мая провели семинар-тренинг.

Организаторы мероприятия основное внимание уделили материальной и психологической помощи жертвам. В частности, выступающие рассказали о тех случаях, когда без психологической или финансовой помощи специалистов или махалли человек мог просто погибнуть или покончить жизнь самоубийством, что недопустимо. Кроме того, речь зашла и о роли инспекторов профилактики (участковых) в этой работе. Так, представители Центра провели ряд тестовых испытаний и раздали необходимый материал. Используя его, участковые смогут безо всяких рисков для психологического состояния жертв торговли людьми проводить с ними беседы и оказывать необходимую помощь.

В завершение семинара участники обменялись мнениями о приобретенных знаниях и обязались поддерживать связь со специалистами центра.

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