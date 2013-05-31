Чустские педагоги внедряют новые методы преподавания русского языка

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. В среду в актовом зале отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования (ОМООДУНО, ранее районо) Чустского района Наманганской области был проведен заключительный этап конкурса на лучшую литературно-музыкальную композицию, который превратился в своеобразный фестиваль русского языка.

Стоит отметить семинары по русскому языку и литературе, прошедшие несколькими днями раньше, в школах №№ 9, 7, 55, 3 и 44, в ходе которых учителя продемонстрировали на уроках нетрадиционные методы преподавания русского языка, новые педагогические технологии с применением компьютеров, видеопроекторов и разнообразных наглядных материалов.

"Разработки некоторых учителей – Зульхумор Ахмедовой (школа № 9), которая провела открытый урок "Лирика моя вечно жива любовью" по творчеству Сергея Есенина и лингвистический КВН "Мир пословиц и поговорок" Муножат Кундузовой (школа № 3) были высоко отмечены коллегами и легли в основу методических пособий", – рассказывает депутат районного Совета народных депутатов, методист русского языка и литературы Чустского ОМООДУНО Содик Ахмедов.

По традиции во второй части семинара его участники знакомились с внеклассной работой своих коллег и литературно-музыкальными композициями на различные темы.

Собравшиеся на праздничный концерт учителя и ученики надолго запомнят выступления учащихся школ №№ 44, 64, 3, 1, которые прекрасно исполнили русские народные песни и танцы, читали стихи.

Особенно всем понравились выступления детского ансамбля "Улыбка" школы № 9 и юной гимнастки из школы № 29 Мафтуны Дадахановой. Аплодисментами встречали выступления победителей конкурса – учащихся школы № 7, которые показали композицию "Судьба моя, счастье мое, независимый Узбекистан!".

В завершение праздника отличившимся учителям и ученикам, занявшим призовые места на олимпиадах, были вручены почетные грамоты Чустского ОМООДУНО.

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