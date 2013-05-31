В Ферганской области повышают уровень экономической грамотности женщин

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая в Ферганском областном информационно-библиотечном центре прошла беседа на тему "Повышение уровня экономической грамотности женщин путем содействия развитию женского предпринимательства и его финансирование".

Открыла мероприятие заместитель хокима Ферганской области, председатель областного Комитета женщин Мавлюда Ходжаева. Она говорила о роли женщины в семье и семейном предпринимательстве, необходимости повышения инициативности женщин в области малого бизнеса, необходимости создания дополнительных рабочих мест на селе для женщин посредством развития надомного труда и финансирования проектов.

Затем выступил приглашенный заместитель начальника "Микрокредитбанк" Алишер Мадрахимов. Речь пошла о цифрах и конкретных сроках. Он очень подробно рассказывал собравшимся женщинам о кредитной политике банка, возможностях финансирования. В ходе беседы ему было задано огромное количество вопросов, что свидетельствовало о живом интересе со стороны собравшихся жительниц села, которые обсуждали в ходе беседы свои планы и бизнес-проекты.

На мероприятие была приглашена старший инспектор областного отделения налоговой инспекции Гузаль Муслимова, которая подготовила информацию о налогообложении и налоговых льготах в нашем государстве.

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