Ферганские музыканты возвращаются с наградами

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Ансамбль "Нихол", действующий при кафедре народных инструментов Ферганского колледжа искусств, победил в итоговом туре фестиваля национальных инструментов "Навруз садолари", проходившем недавно в Государственной консерватории Узбекистана в городе Ташкент.

- Наши ребята самые лучшие, и в этом никто не сомневался, - говорит искусствовед, преподаватель Ферганского колледжа искусств Александр Куприн. – Они усиленно готовились, а мы вместе с ними радовались их успехам на областном этапе. В составе ансамбля талантливые музыканты, сохраняющие вековые традиции игры на национальных инструментах. Они вносят огромный вклад в сохранение и развитие самобытной культуры нашего региона.

Также лауреатами стали 17 учеников музыкальных школ из Бувайдинского района. Они выступали в составе ансамбля "Оркестр".

- Мой сын добился таких успехов благодаря талантливым педагогам, - делится радостью мама лауреата Нилюфархон Усманова. – Во многом сыграло роль и то, что в этом году была реконструировано здание музыкальной школы. Ребятам это дало огромный творческий толчок. Резко повысилось количество занимающихся здесь. После вести о том, что наши дети достигли такого высокого уровня, думаю, интерес к учебе в музыкальной школе возрастет в разы. Радует, что на государственном уровне такое большое внимание уделяется развитию национальных музыкальных инструментов, ведь это наше культурное наследие.

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