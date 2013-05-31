В Кызылтепинском районе прошли выездные семинары

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. С 22 по 29 мая по инициативе районного благотворительного фонда "Махалля" совместно с Комитетом женщин и районным Кенгашем общественного движения молодежи "Камолот" в махаллях "Оксоч", "Башир", "Хасанча", "Тавоис" и "Кулолон" Кызылтепинского района прошли выездные семинары по оказанию практической помощи советникам органов самоуправления граждан по религиозной и духовно-просветительской работе.

Особое внимание на семинарах уделялось исполнению протокола Кабинета Министров от 21 ноября 2012 года за № 262, направленное на дальнейшее повышение правовой культуры населения, обеспечение социально-духовного благополучия, улучшение санитарного состояния и благоустройства регионов.

Также, в рамках мероприятий, проведен мониторинг организации и развития по месту жительства населения семейного бизнеса и частного предпринимательства, социальной поддержки мало обеспеченных семей, действенность программы сотрудничества "Семья, махалля, учебное заведение". Изучены результаты семейного патронажа.

В заключение семинара работники махаллинских комитетов получили ответы на интересующие их вопросы и рекомендации, направленные на улучшение их деятельности.

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