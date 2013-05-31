Ферганскую долину посетит владыка Викентий

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. С 3 по 8 июня в пяти православных храмах долины службы намеревается провести глава Среднеазиатского митрополичьего Округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь), который остановится в Фергане.

Эта новость очень обрадовала всех православных, посещающих храмы Архангела Михаила в Намангане, Всех Святых в Андижане, Иоанна Кронштадтского в Кувасае, Казанской иконы Божьей Матери в Коканде и Сергия Радонежского в Фергане. По мнению некоторых из них, исповедовавшись у владыки лично, они получат духовное очищение и поддержку.

Что касается организационных моментов, многие ферганские верующие опасаются, что прибытие владыки не будет замечено государственными властями, в частности, Ферганским областным хокимиятом. Помимо места жительства владыки, острая проблема будет стоять с транспортом. Учитывая большие расстояния между храмами и количество верующих, желающих сопутствовать владыке, ферганцы надеются, что хоким области Шухрат Ганиев уважит многотысячную православную общину области и поможет с выделением микроавтобусов.

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