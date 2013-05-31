Постоянный представитель ООН в Узбекистане открыл учебный центр в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Гость Наманганской области – руководитель постоянного представительства ООН в Узбекистане Стефан Приснер принял участие в прошедшей 29 мая торжественной церемонии открытия учебного бизнес-центра при региональном управлении Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Господин Приснер и заместитель хокима Наманганской области Хамидхон Жалалов разрезали алую ленточку, после чего начальник регионального управления ТПП Мухаммадаюбхужа Аппаков подробно рассказал представителю ООН о новом центре обучения молодежи основам малого предпринимательства, программах, осуществляемых в области по развитию бизнеса, содействию выходу местных производителей на мировые рынки.

Также господин Приснер убедился в проникновении в бизнес региона новейших технологий. Так, он смог оговорить по видеосвязи с Нукусским отделением ТПП.

Отметим, что данный учебный центр создан при содействии и финансировании Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан, ТПП, ПРООН и Министерства иностранных дел Финляндии.

Затем постоянный представитель ООН в Узбекистане Стефан Приснер ознакомился с работой холодильника для хранения овощей и фруктов, реконструированного по компоненту проекта "Помощь развитию торговли" ПРООН в Туракургане, центра сбора молока по проекту "Бизнес-форум 2" в Касансае и центра развития ремесел среди женщин в Уйчинском районе, созданного по компоненту "Содействие развитию торговли" проекта ПРООН "Содействие внешней торговле и привлечение инвестиций в Узбекистан".

УЗИНФОРМ