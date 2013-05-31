В Намангане прошли соревнования УЧС

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. В среду на стадионе "Динамо" Намангана завершились соревнования сотрудников областного УЧС. В программу состязаний, состоявшихся в рамках Государственной программы "Года процветания и благополучия", были включены турниры по мини-футболу, настольному теннису и перетягиванию каната.

"Такие старты полезны для личного состава МЧС. Ведь нашим сотрудникам приходится порой работать в самых экстремальных ситуациях, и предъявляются очень высокие требования к здоровью и физической подготовке. Поэтому помимо обязательных спортивных занятий, здесь часто проводятся соревнования по различным видам спорта", – говорит начальник отдела по работе с кадрами и личным составом облУЧС Мухаммад Эрматов.

Кроме того, по его словам, под девизом года проведены и другие оздоровительные и культурные мероприятия. Так, все сотрудники и члены их семей прошли качественный медосмотр, в том числе рентген и УЗИ-обследование, дети сотрудников УЧС побывали на экскурсии в областном краеведческом музее, где ознакомились с экспозицией, затем культурно отдохнули в парке имени Бабура, а потом посетили зоопарк в детском парке "Кичкинтой".

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