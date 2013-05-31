В наманганской школе поздравили учительницу с 40-летним стажем

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая подопечные педагога, ветерана труда Ольги Жуканиной – ученики 4 "д" класса школы № 49 Намангана – подготовили праздничный концерт, посвященный окончанию начальной школы.

На мероприятие пришли не только родители выпускников, но и коллектив школы, учителя-ветераны. В этот день школа торжественно провожала на заслуженный отдых одного из лучших своих наставников, учителя с 40-летним стажем Ольгу Васильевну Жуканину.

В честь этого коллектив учителей подготовил для нее небольшую концертную программу со словами благодарности за долгий и кропотливый труд. Во время исполнения прощальной песни группой учителей у многих присутствующих на глазах появились слезы.

"Дорогая наша Ольга Васильевна! Мы поздравляем Вас с заслуженным выходом на пенсию, но хотим сказать Вам, что нам очень тяжело с Вами прощаться, потому что таких людей, как Вы, Земля рождает раз в сто лет. Мы благодарны вам за Вашу работу, Ваш богатый опыт, и нам будет очень вас не хватать", – не скрывала своих эмоций завуч начальных классов школы Роза Ишкильдина.

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