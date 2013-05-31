Маргиланская молодежь поговорила о массовой культуре

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая в маргиланском педагогическом колледже прошло собрание, организованное городским Комитетом женщин, на котором обсуждался вопрос духовности и негативного влияния "массовой культуры" на подрастающее поколение.

Мероприятие открыла заместитель хокима Маргилана, председатель городского Комитета женщин Джамиляхон Ахмедова. Она рассказала участникам собрания о том, что такое "массовое культура", когда возник это термин и почему она отрицательно влияет на самобытность нашего народа, его традиции, культуры и обычаи.

- Современная музыка, модный стиль одежды, введение в обиход таких иностранных слов "окей", "супер", все это постепенно превращает нашу богатую самобытную культуру в одну из таких же духовно бедных стран, как и десятки попавших под дурное влияние "массовой культуры", - считает учащаяся колледжа Нодирахон Маматова.

В завершение ребята задавали интересующие их вопросы, на котороые получили ответы от специалистов из инспекции по делам несовершеннолетних, городского отдела по пропаганде духовности.

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