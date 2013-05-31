Россияне заинтересованы в связях с наманганским бизнесом

Россияне заинтересованы в связях с наманганским бизнесом31.05.2013 15:05
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Представители российского ЗАО "Олеонафта" встретились в среду с наманганскими предпринимателями. Они заинтересованы в установлении связей, содействии в поставках продукции с лейблом "Сделано в Намангане" в российские регионы.
Заместитель генерального директора ЗАО "Олеонафта" Антон Алексеев и заместитель директора...
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