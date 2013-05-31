В Куштепе прошли беседы по профилактике детских преступлений

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая в Лангарском агропромышленном колледже Куштепинского района Ферганской области прошло собрание, на котором представители молодежи рассказали о своем видении решения проблем с детской преступностью.

Мероприятие открыла заместитель хокима Куштепинского района, председатель районного Комитета женщин Мухаббатхон Муйдинова. Она рассказала участникам собрания о том, какие условия созданы в Узбекистане для молодежи, сколько проводится различных конкурсов, фестивалей, выставок. Затем предсатвители районной инспекции по делам несовершеннолетних рассказали о том, какую ответственность несут дети до 18 лет за те или иные преступления и проступки, разницу между ними. После чего организаторы мероприятия поинтересовались у ребят, как сделать так, чтобы дети не совершали противоправных действий. По мнению некоторых учащихся, для этого нужно вести беседы с потенциальными преступниками и их родителями.

- Дети должны быть постоянно чем-то заняты, - считает учащийся колледжа Махмуд Худойназаров. – В махаллях, в школах, колледжах и лицеях нужно создать столько кружков и спортивных секций, чтобы было достаточно для вовлечения в них всей молодежи. В таком случае детям будет просто некогда заниматься другими, не связанными с самообразованием делами.

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