Шахриханский "Камолот" обучил своих активистов

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. На этой неделе в шахриханской школе №53 под девизом "Униб-уссин ёш авлод унга таянч "Камолот" ("Пусть расцветает молодежь, ей опора "Камолот") проходили учебные семинары для активистов первичных ячеек общественного движения молодежи "Камолот".

Более 50 представителей школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и других организаций научились пользоваться различными методами общения и организации мероприятий, ознакомились с правильным ведением документации На них же были апробированы новые технологии, игры, тесты и способы анкетирования.

- Для нас теперь самое главное - оживить работу с молодежью, - говорит руководительница первичной ячейки "Камолота" школы №2 Дильнозахон Каримова. – Несмотря на наступившие летние каникулы, многие ученики продолжают приходить в школу, потому что здесь мы организуем различные кружки по интересам, дискуссионные клубы. Ну или просто играем в различные, развивающие игры. С такими детьми очень интересно проводиться все мероприятия, запланированные нашим молодежным движением.

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