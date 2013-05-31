В Бувайде разъяснили новые законы

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая в Бувайдинском районе Ферганской области состоялся встреча, посвященная разъяснению сути и значения выдвинутой главой государства Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества и принятых новых законов.

В мероприятии приняли участие представители фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", депутаты районного Кенгаша народных депутатов, руководители организаций и предприятий, предприниматели, фермеры и другие заинтересованные учреждения.

Докладчики ознакомили участников встречи с основными идеями, изложенными в Концепции главы государства, а также проинформировали о роли политических партий, органов самоуправления граждан в усилении социальной защиты населения, роли депутатов в решении социальных проблем, имеющихся среди населения.

Как было отмечено на встрече, основным и первичным звеном гражданского общества в Узбекистане является махалля. На примерах была показана деятельность махалли, направленная на обеспечение стабильности и равновесия в обществе. Процитированы слова главы государства Ислама Каримова о том, что расширение полномочий махалли направлено на совершенствование и усиление государства.

Также участникам мероприятия рассказано о новых законах, принятых Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

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