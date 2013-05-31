Праздник цветов прошел в городе цветов Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Традиционный Праздник цветов как всегда поразил гостей Намангана разнообразием растений – от экзотических мексиканских кактусов до привычных глазу фиалок и герани. Вчера все это цветовое богатство можно было посмотреть в парке имени Бабура.

Поражали своей красотой не только цветы, но и цветочные композиции, подготовленные школами, лицеями, колледжами и различными организациями. А многие растения – фикусы, глоксинии, кактусы различных видов – как будто специально ярко зацвели к этому дню.

В парке было весело, шумно и многолюдно, причем интересно было не только детям, которые развлекались на различных аттракционах, но и взрослые могли послушать музыку – их развлекал духовой оркестр Наманганского колледжа искусств под руководством Зокира Эргашева. Музыканты исполняли различные композиции, срывая после каждой из них бурные аплодисменты зрителей.

Праздник цветов в Намангане проводится с середины 60-х годов прошлого века. Традиция, начавшаяся те далекие годы, успешно продолжается уже при независимости.

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