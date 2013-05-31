В Карманинском районе поощрили молодые учительские семьи

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая в средней общеобразовательной школе № 2 Карманинского района прошла встреча работников системы образования с вновь созданными молодыми учительскими семьями.

Мероприятие, организованное по инициативе Карманинского районного Кенгаша профсоюза работников образования, науки и культуры было посвящено "Году благополучия и процветания" и приурочено к окончанию учебного года.

По словам председателя районного органа отраслевого профсоюза Улугбека Мусаева, мероприятие ставило своей целью укрепление и всестороннюю поддержку молодых семей, пропаганду института учительских династий, обобщение и распространение опыта работы передовых учителей района.

С докладом об особенностях концепции "Семья – махалля – учебное заведение" на встрече выступил председатель районного Кенгаша общественного фонда "Махалля" Тохир Йулдошев. Участники мероприятия рассказали о собственном опыте взаимоотношений в семье, о роли старшего поколения в укреплении молодых семей, решении их социально-бытовых проблем.

В конце мероприятия педагогам, добившимся наилучших показателей в учебном году, принимавшим активное участие в общественной жизни коллектива и махалли, в воспитании молодого поколения, учительским семьям, прожившим долгую совместную жизнь, трем семьям молодых педагогов, лучшей теще, свекрови и свекру были вручены памятные подарки отраслевого профсоюзного органа и районного фонда "Махалля".

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