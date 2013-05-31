"Объединимся в борьбе против торговли людьми"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 30 мая в махаллинском сходе граждан "Шабнам" города Кувасая состоялось мероприятие, целью которого выступила пропаганда борьбы с торговлей людьми, призыв молодежи к бдительности.

В нем участвовали жители схода граждан, представители ЦМИ "Келажак овози", молодежных крыльев политических партий, сотрудники органов внутренних дел.

Докладчики разъяснили участникам основную цель мероприятия, отметив, что торговля людьми является одной из глобальных проблем. Подчеркнута особая роль молодежи в борьбе с трафиком людей.

Далее была предоставлена информация о нормативно-правовых актах Республики Узбекистан по борьбе с данным явлением.

Как было отмечено, торговля людьми, включающая в себя обман мигрантов, их незаконный вывоз, продажу, дальнейшее насильственное заключение брака и усыновление, принуждение к суррогатному материнству, принудительное донорство тканей и органов, является формой рабства.

Незаконная трудовая миграция – это самовольный переезд граждан в поисках работы за пределы государства без законного на это разрешения. Этот процесс может происходить организованно (с помощью посредников) или как внезапно возникшее стихийное явление. Редко когда это приносило пользу, но в большинстве случаев мигранты лишались своих прав и подвергались непосредственно эксплуатации.

В процессе мероприятия его участниками подняты вопросы уголовной ответственности за торговлю людьми, осознания молодежью всю серьезность обсуждаемой проблемы и призыва ее к предельной осторожности.

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