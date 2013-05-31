В Шахрихане побеседовали на тему СПИДа

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая в колледже жилья, коммунального хозяйства и сервиса города Шахрихан Андижанской области прошло собрание, на котором ребята узнали много нового о СПИДе, ответственности за преступления, деструктивных идеях.

Мероприятие открыла заместитель хокима, председатель районного Комитета женщин М. Хамидова. Она рассказала ребятам о том, какая ведется работа с молодежью, какие открываются рабочие места, о необходимости брать кредиты и открывать свой бизнес. Затем ответственный секретарь комиссии по работе с несовершеннолетними при районном хокимияте Б. Мамажанов напомнил ребятам об известных в районе преступлениях, совершенных детьми, о том, какие бывают виды ответственности, что такое преступление и проступок. Имам-хатиб мечети "Сулаймонбек" О. Каримов поведал о тех религиозных течениях и деструктивных идеях, которые угрожают национальной безопасности, суверенитету, религиозной толерантности и межнациональному согласию.

В завершение врач районной больницы М. Алимова рассказала о синдроме приобретенного иммунодефицита человека, о том, как переносится этот вирус, что необходимо делать, чтобы не заразиться. Все это очень заинтересовало учащихся и завязалась интересная беседа.

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