Конференция в СамГАСИ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте 30 мая прошла республиканская научно-практическая конференция на тему "Актуальные проблемы развития градостроительства и ландшафтной архитектуры в Узбекистане".

Цель конференции заключалась в анализе достижений в сфере градостроительства, ландшафтной архитектуры и ландшафтного дизайна, разработке теоретических и научно-практических предложений по решению имеющихся проблем в указанных сферах.

В конференции приняли участие профессоры и преподаватели Ташкентского архитектурно-строительного института, представители областного управления архитектуры, специалисты НИИ, ведущие архитекторы, градостроители, ученые, а также магистры СамГАСИ.

Открыл мероприятие хоким города Самарканда А.Шукуров, который отметил важность и значимость градостроительства и ландшафтной архитектуры.

В ходе конференции обсуждены современные достижения градостроительства, ландшафтной архитектуры, искусства создания садов и парков, выдвинуты предложения по решению существующих проблем, изучению растений, используемых в ландшафтной архитектуре и дизайне.

На конференцию поступило 112 статей, заслушано 84 доклада. Наряду с этим, принято и опубликованы статьи 8 ученых архитекторов стран участниц СНГ.

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