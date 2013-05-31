Торговля людьми – международная проблема

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. В Ургутском районе Самаркандской области 30 мая состоялся семинар, посвященный повышению эффективности работы по борьбе с торговлей людьми.

В мероприятии участвовали сотрудники правоохранительных органов, представители отдела труда и социальной защиты населения, районной межведомственной комиссии по борьбе с торговлей людьми и другие.

На семинаре разговор шел об уделяемом в Узбекистане внимании вопросам обеспечения прав и законных интересов человека, защиты граждан от транснациональных преступлений, в том числе, трафика людей. Отмечено, что главной причиной подобных противоправных деяний выступают незаконные действия лиц, направленные на получение легких финансовых доходов. С целью предупреждения и пресечения торговли людьми следует усилить взаимодействие с ННО и органами самоуправления граждан.

Также участники мероприятия обсудили проблемы обеспечения занятости населения, трудоустройства молодежи, в особенности, выпускников профессиональных колледжей.

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