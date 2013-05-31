В Узбекистане проходят мероприятия ко Дню защиты детей

ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 июня в Узбекистане будет широко отмечаться Международный день защиты детей. Целый ряд мероприятий, приуроченных к этому дню, с 29 мая по 3 июня проводят совместно с партнерами Фонд Форум, РОО "Женское собрание", Фонд "Мехр нури", Центр детского творчества "Янги авлод форуми".

Первым мероприятием стала благотворительная акция от РОО "Женское собрание" и клиники "Salus Vita", которая прошла 29 мая в городской детской больнице №14 и детском костно-туберкулезном санатории. В рамках акции детям подарили игрушки и конструкторы "Lego". Для них также была организована развлекательная программа с участием артистов театра.

Сегодня, 31 мая, в Японском саду города Ташкента состоится Благотворительный бал "Во имя детства", ежегодно проводимый в целях раскрытия и поддержки творческих способностей детей, а также сбора средств на развитие социально-благотворительных проектов по поддержке материнства и детства.

1 июня в родильном доме №6 пройдет концертная программа с участием группы "Сахро". В тот же день во Дворце "Истиклол" состоится концерт с участием эстрадной студии "Аладдин". Главными гостями мероприятия, организованного при поддержке Фонда Форума и РОО "Женское собрание", станут дети из домов "Мехрибонлик" и семей, нуждающихся в социальной поддержке.

Около 300 детей из малообеспеченных семей приглашены на благотворительный концерт с участием детского театра "Марварид", который состоится 2 июня во Дворце искусств "Туркистон". Его организаторами выступают Фонд "Мехр нури", РОО "Женское собрание" совместно с Торгово-промышленной палатой, ФОПСИ и Советом Федерации профсоюзов Узбекистана.

Празднование Международного дня защиты детей завершится праздничным мероприятием, которое пройдет 3 июня в культурно-познавательном развлекательном комплексе City Makon в Ташкенте. Программа вечера включает конкурсы, дефиле бумажных платьев, концерт с участием артистов эстрады. Гостями праздника станут дети из домов милосердия.

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