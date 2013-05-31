Министр народного образования Узбекистана принял посла Франции

ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции Франсуа Готье 30 мая был принят министром народного образования Республики Узбекистан Улугбеком Иноятовым. Как сообщает пресс-служба французского посольства, темой беседы стало обсуждение вопросов изучения французского языка в Узбекистане.

У.Иноятов, в частности, отметил, что в настоящий момент в Республике осуществляется важная реформа в области изучения иностранных языков. В этом контексте изучение французского языка приобретает новую значимость. По данным министра, на сегодняшний день французский язык изучают свыше 400 тысяч учеников в более чем 1100 учебных заведениях и 20 специализированных школах при Министерстве народного образования.

В ответном слове Ф.Готье выразил готовность культурного отдела посольства и Французского Института в Ташкенте оказать поддержку узбекской стороне в реализации педагогических программ, а также в области подготовки преподавателей французского языка в Узбекистане. Он поблагодарил главу МНО за проявленный интерес к изучению французского языка, который по его словам является вторым языком международного уровня и занимает пятое место в мире по количеству людей, говорящих на этом языке. Посол Франции подчеркнул, что франкоговорящее сообщество, которое включает 77 стран мира, с интересом наблюдает за принятыми мерами в области изучения иностранных языков в Узбекистане и готово оказать содействие этому процессу.

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