Ташкент и Нью-Йорк свяжет новый авиарейс

ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. С 1 июля начнет функционировать новый авиамаршрут, который свяжет города Ташкент и Нью-Йорк через столицу Чехии – Прагу.

Как сообщает пресс-служба чешского посольства, национальная авиакомпания Чехии ČSA заключило с авиакомпанией "Delta Air Lines" (США) соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса. В этой связи, представительство ČSA в Ташкенте начало продажу авиабилетов на рейс Ташкент – Прага – Нью-Йорк и обратно.

Рейсы из Ташкента в Прагу будут выполняться ČSA в среду и субботу в 02:40 с прилетом в 06:00 часов. Из столицы Чехии пассажиры вылетают на судне "Delta Air Lines" в 13:25 и прибывают в аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке в 16:30 часов.

Обратный рейс из Нью-Йорка в Прагу будет осуществляться по понедельникам и четвергам в 20:00 с прибытием в 10:45 часов следующего дня. Вылет из Праги – в 15:15, прилет в Ташкент – в 23:50.

Стоимость билета в обе стороны в эконом-классе варьируется от $1285 до $2200.

Напомним, в настоящее время между Ташкентом и Нью-Йорком выполняются рейсы национальной авиакомпании Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" с промежуточной остановкой в Риге. Полеты выполняются дважды в неделю: в четверг и воскресенье – туда, в пятницу и понедельник – обратно.

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