Узбекистан и Оман обсудили перспективные проекты

ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман Мухаммад бин Саид аль-Лавати 30 мая посетил Министерство иностранных дел Республики Узбекистан.

В ходе состоявшейся беседы рассмотрены вопросы сотрудничества Узбекистана и Омана в двустороннем и многостороннем форматах. Стороны также обсудили ход совместной работы над перспективными проектами в различных сферах, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Напомним, предыдущая встреча с оманским послом в МИД Узбекистана состоялась 29 марта. На ней обсуждались итоги прошедших в марте в Ташкенте заседаний узбекско-оманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и совместного делового совета.

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