Глава Узбекистана поздравил Президента Италии

ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму в адрес Президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем провозглашения Республики. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День Республики в Италии отмечают 2 июня в память о всенародных выборах 1946 года, по результатам которых Италия перестала быть монархией и перешла на республиканский строй правления. В этот день в крупных городах страны проходят военные парады.

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