Узбекистан и Румыния провели межмидовские консультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая в Бухаресте прошел третий раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Узбекистана и Румынии. Узбекскую делегацию на переговорах возглавил первый замглавы МИД Владимир Норов, румынскую – Госсекретарь МИД Богдан Ауреску.

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития узбекско-румынского диалога в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Было отмечено, что за 18 лет с момента установления дипломатических отношений сторонами накоплен значительный позитивный опыт взаимодействия в различных областях, сформирована необходимая договорно-правовая база. В 1996 и 2003 годах Узбекистан и Румыния обменялись визитами на высшем уровне, которые заложили надежный фундамент для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

На встрече отдельно обсуждались вопросы расширения взаимной торговли за счет диверсификации и расширения номенклатуры товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, производству строительных материалов, текстильной, швейной, фармацевтической, химической, мебельной и обувной продукции.

Дипломаты обсудили график предстоящих двусторонних контактов на уровне внешнеполитических ведомств, парламентских делегаций, а также предложения по активизации связей между представителями деловых кругов, учреждений культуры и образования.

По итогам встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в проведении регулярных политических консультаций.

Напомним, первый раунд межмидовских консультаций между двумя странами состоялся в декабре 1995 года, в рамках визита министра иностранных дел Узбекистана в Румынию. Второй раунд прошел в июле 1997 года в Ташкенте, в рамках визита в Узбекистан делегации МИД Румынии во главе с Послом по особым поручениям С.Челак.

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