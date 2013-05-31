Замглавы МИД Узбекистана провел в Бухаресте ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан во главе с первым заместителем министра иностранных дел Владимиром Норовым 29-31 мая провела в городе Бухаресте ряд встреч и переговоров.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана, узбекская делегация встретилась с советником президента Румынии Юлианом Фота, советником премьер-министра Люминицей Одобеску, председателем Комитета по внешнеполитическим вопросам Сената Петру Филиппом.

Переговоры также проведены с госсекретарем по вопросам малого и среднего бизнеса, поддержки предпринимательства и туризма Министерства экономики Думитру Энахе, госсекретарем Министерства здравоохранения Франчиском Кириаком, госсекретарем по вопросам высшего образования Министерства образования Жижелем Параскивом, госсекретарем Министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов Ахимом Иримеску.

На встречах обсуждались перспективы узбекско-румынского сотрудничества, включая предложения по реализации совместных проектов в различных сферах.

Узбекская делегация также была принята заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Джелу Русеску. На встрече состоялась презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Узбекистана с участием представителей румынских деловых кругов.

Напомним, делегация МИД Узбекистана посетила Румынию для участия в третьем раунде двусторонних политических консультаций.

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