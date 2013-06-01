Наманганское УЧС готово к сюрпризам природы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. Все службы гражданской защиты Наманганской области Узбекистана ведут работу по предотвращению последствий селей, наводнений и оползней, проведен ряд тактико-специальных учений (ТСУ) в Папском, Чартакском, Чустском, Наманганском, Учкурганском и других районах.

Кроме отработки взаимодействия проведены мероприятия по укреплению берегов, очистке арычно-дренажной системы, что очень важно для безопасного пропуска масс воды. В частности, во время недавних ливней возникла серьезная угроза для жителей СГМ "Беруний" поселка Халкабад Нарынского района. "Поэтому участникам ТСУ пришлось выполнить большой объем земляных работ, очистить от ила и мусора 30 метров железобетонных труб диаметром 500 мм, 643 метра внутренней дренажной системы. Кроме служб ГЗ и большого количества специальной техники – экскаваторов, грейдеров, самосвалов и прочего – было задействовано и население", – рассказывает начальник отделения облУЧС старший лейтенант Саидмурад Ходжиакбаров.

Также, по его данным, жители ряда махаллей и кишлаков Чустского района общими усилиями очистили более 10 км арыков и канав, провели работу по благоустройству и очистке улиц, высадили около 19 тысяч декоративных и фруктовых деревьев, многие из которых предназначены для укрепления берегов водоемов.

Аналогичные мероприятия ведутся во всех районах. "Особо стоит отметить широкомасштабную работу на стратегически важной автодороге Ташкент – Ош, где в этих целях привлекалось большое количество людей и спецтехники, объем выполненных земляных работ приближается к 11 тысячам кубометров", – отметил представитель облУЧС.

В Наманганской области принимаются все меры для того, чтобы обеспечить наиболее полное выполнение данного постановления, и весьма действенным фактором тут выступает активное участие населения и четкое взаимодействие структур ГЗ. Например, была укреплена защитная дамба протяженностью 125 метров Бекабадсая в кишлаке Бекабад Янгикурганского района, очищено русло и восстановлена дамбы Булакбошисая, протекающего через кишлак Навкент того же района.

Все работы ведутся в рамках постановления Президента №1926 от 28 февраля 2013 года "О дополнительных мерах по защите населения и территорий Республики Узбекистан от селей, наводнений и оползней" и других правительственных документов

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