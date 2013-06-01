Важный вопрос повестки дня - трудоустройство выпускников профессиональных колледжей

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. В своем докладе на внеочередной сессии Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов Президент Узбекистана Ислам Каримов отмечал: "Деятельность руководителей местных органов власти будет оцениваться в зависимости от того, как решаются в их регионе вопросы трудоустройства выпускников профессиональных колледжей".

Как рассказал начальник отдела Навоийского регионального управления среднеспециального образования Олим Бобомуродов, в целях осуществления мониторинга имеющихся вакантных и создания новых рабочих мест, оказания содействия в трудоустройстве выпускников профессиональных колледжей при местных хокимиятах созданы рабочие группы, куда входят руководители соответствующих управлений, специалисты различных организаций, представители махаллинских комитетов. Каждая пятница недели объявлена "Днем профессиональных колледжей". В каждом регионе разработаны комплексные мероприятия "Предприятие – колледж". Итоги выполнения мероприятий рассматриваются хокимиятами на "Днях профессиональных колледжей".

В текущем году профессиональные колледжи области по различным специальностям закончат 18011 девушек и парней. В целях организации преддипломной практики 17618 из них, то есть 97, 8 процента выпускников были закреплены за 4259 предприятиями и учреждениями, где одновременно в целях их дальнейшего трудоустройства были заключены трехсторонние договора " Колледж - выпускник-предприятие".

Только за 4 месяца текущего года в целях трудоустройства населения в области проведено 7 ярмарок свободных рабочих мест. Для выпускников, желающих на основании региональной программы открыть свой семейный бизнес, банками области предусмотрено выделение 8 миллиардов сумов кредитов. Этими льготными кредитами уже воспользовались 266 выпускников профессиональных колледжей. Коммерческие банки выделили для них сумму 1 миллиард 839 миллионов сумов.

Трудоустройство выпускников профессиональных колледжей остается сегодня важным вопросом на повестке дня заседаний хокимиятов.

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