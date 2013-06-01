В Навои прошли мероприятия в честь Международного дня защиты детей

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая по инициативе Навоийского городского отдела народного образования и городского Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот" в детском центре творчества "Баркамол авлод" состоялись праздничные мероприятия, посвященные 1 июня - Международному дню защиты детей.

Детей и их родителей, представителей общественности с приветственным словом на тему "Счастливые дети свободной страны" поздравил директор центра "Баркамол авлод" К. Санаев.

"Когда радуются дети – радуется весь мир", так озаглавил свое поздраление лидер Навоийского городского Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот" М. Нуриллаев.

В рамках праздничной программы "Мое беззаботное детство" с участием всех присутствующих на мероприятии детей были организованы различные детские игры, конкурсы, исполнение песен и танцев.

Под звуки праздничной музыки на площади перед зданием центра "Баркамол авлод" был организован конкурс детского рисунка на асфальте на темы "Счастливое детство без курения" и " Счастливый мир моими глазами".

В заключение мероприятия, всем детям, присутствующим на празднике, были вручены подарки от городского отдела народного образования, спонсоров и молодежного движения "Камолот".

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