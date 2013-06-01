Первокурсник наманганского вуза выступит на чемпионате Азии по курашу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. Национальная борьба кураш воспитывает дух, изменяет сознание человека, дает иной, более серьезный взгляд на жизнь, – считает двукратный чемпион страны и призер чемпионата мира по курашу Фахриддин Муминов.

1 июня первокурсник Наманганского инженерно-технологического института выйдет на ковер, чтобы отстаивать честь флага Узбекистана на чемпионате Азии по курашу. Этот турнир начинается сегодня в Тегеране, а вскоре там же пройдет и чемпионат мира по набирающей все большую популярность узбекской народной борьбе.

Парню из Чартака не впервой выходить на мировой ковер, но он всегда волнуется, понимая большую ответственность. Особенно трудным для него был прошлогодний чемпионат планеты в Минске.

"Когда вышел на свой первый поединок, соперник-россиянин показался намного мощнее и выше меня. Было трудно, волновался. Но потом освоился и все оказалось не так уж страшно. Того парня из России я одолел и прошел по сетке дальше", – вспоминает Фахриддин тот памятный для него чемпионат. Между прочим, он и сам не маленький, все же выступает в категории 90 кг.

Остановить продвижение его смог только представитель Латвии, сумевший провести прием.

В итоге Фахриддину досталась "мировая" "бронза". Если добавить к этой медали по 2 золотых и серебряных, завоеванных на чемпионатах страны, и массу наград на областных турнирах, то получится внушительный "иконостас". Как говорит сам Фахриддин, ему уже не хватает места на стене, где развешаны дипломы, и в шкафу, куда он складывает медали. Но для медалей с чемпионатов континента и мира он разыщет местечко, сказал Фахриддин.

Интересно, что в кураш он пришел не сразу, хотя спортом увлекался с первого класса. Но сначала был бокс, потом борьба турон. Национальным курашом он всерьез занялся два года назад, и это оказалось счастливым выбором. Именно в этом виде единоборства к нему пришли главные, но, думаем, не последние успехи. Сейчас Фахриддин Муминов является мастером спорта, обладателем белого пояса по курашу.

Первым наставником перспективного парня из Чартака был преподаватель местного спортколледжа Бахром Сотволдиев, а сейчас уже призера чемпионата мира тренирует Носиржон Азизов, ответственный секретарь областной федерации кураша.

"В кураше все решает твоя чистая сила. А еще это вид борьбы несет в себе глубокую философию: он воспитывает дух, меняет взгляд на жизнь, быстрее взрослеешь", – говорит Фахриддин.

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