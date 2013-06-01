Прощание с детсадом

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. Трогательным грустным вышло вчерашнее прощание с первым этапом своей жизни для малышей из детского садика № 37 Намангана.

28 выпускников подготовительной группы "А" показали своим родителям и воспитательнице Наргизе Ахмаджановой, чему они научились, что умеют. И оказалось, что детишки уже прекрасно танцуют, читают стихи, говорят по-английски, в придачу к русскому и узбекскому языкам.

Репертуар танцев был самым разным: от узбекского "Кузмунчок" до ламбады и затронувшего всех номера на музыку к песне Джо Дассена "Надо родиться в Монако".

В заключение ребята поблагодарили всех, кто приложил руку к их становлению, – нянечек, повара, медсестру, заведующую садиком Наталью Светлакову, которой было очень грустно расставаться с полюбившимися воспитанниками. Им от имени родительского комитета были вручены подарки.

Теперь этих детишек, как и их коллег из подготовительной группы "В", ждет новый этап жизни – школа № 48, куда традиционно приходят выпускники детсада № 37.

Всего в этом дошкольном учреждении в 11 группах занимаются 300 ребят, хотя он рассчитан на 280 воспитанников.

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