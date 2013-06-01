Встреча в махалле

Встреча в махалле01.06.2013 11:58
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая в сельском сходе граждан "Калмакон" Узбекистанского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Повышение социально-политической активности и правовой культуры граждан".
Цель мероприятия, организованного районным хокимиятом и местными Кенгашами политических партий, заключалась в разъяснении сути гражданского общества среди жителей махалли.
В нем приняли участие представители фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", жители сельского схода граждан, активисты партий.
Докладчики осветили само понятие гражданского общества и разъяснили его основные принципы. Подчеркнуто, что молодежь играет особую роль в развитии сильного демократического гражданского общества.
Также были отмечены идеи главы государства, выдвинутые в Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в стране.
Наряду с этим, в ходе встречи подняты вопросы развития семейного бизнеса, ремесленничества, производства кондитерских изделий, хлебопекарен и т.д.
УЗИНФОРМ