



Встреча в махалле



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая в сельском сходе граждан "Калмакон" Узбекистанского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Повышение социально-политической активности и правовой культуры граждан". Цель мероприятия, организованного районным хокимиятом и местными Кенгашами политических партий, заключалась в разъяснении сути гражданского общества среди жителей махалли. В нем приняли участие представители фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", жители сельского схода граждан, активисты партий. Докладчики осветили само понятие гражданского общества и разъяснили его основные принципы. Подчеркнуто, что молодежь играет особую роль в развитии сильного демократического гражданского общества. Также были отмечены идеи главы государства, выдвинутые в Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в стране. Наряду с этим, в ходе встречи подняты вопросы развития семейного бизнеса, ремесленничества, производства кондитерских изделий, хлебопекарен и т.д. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи