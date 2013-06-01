



"От предпринимательства к семейному благополучию"



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 31 мая в Дангаринском районе Ферганской области состоялось мероприятие, организованное по инициативе Торгово-промышленной палаты Узбекистана и районного Кенгаша УзЛиДеП. Целью данного мероприятия выступило разъяснение участникам мероприятия важности предпринимательской деятельности. В нем участвовали представители женского комитета, предприниматели, члены женского крыла районного Кенгаша УзЛиДеП и другие. Выступившие на мероприятии представители Торгово-промышленной палаты, политической партии рассказали о предпринимательстве, о национальных традициях и обычаях узбекского народа, подчеркнув важность сохранения национальных ценностей для будущих поколений. Участниками мероприятия также обсуждены вопросы привлечения молодежи в ряды преуспевающих предпринимателей, усиления взаимодействия органов государства и общественных организаций по разъяснению сути государственной программы "Год благополучия и процветания". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи