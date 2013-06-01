"Торговля людьми – преступление века"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. Под таким названием 31 мая прошла беседа за "круглым столом" в Кушрабатском районе Самаркандской области, организованная районным отделением общественного фонда "Махалла" совместно с районным хокимиятом.

В ней приняли участие сотрудники органов внутренних дел, фонда "Махалла", хокимията, отдела выезда, въезда и гражданства, а также жители сходов граждан и председатели махаллей.

Во время мероприятия участникам была предоставлена информация о негативных последствиях торговли людьми, религиозного экстремизма и исламского фундаментализма.

В конце мероприятия продемонстрирован документальный фильм, отражающий результат нелегальной миграции и торговли людьми.

УЗИНФОРМ